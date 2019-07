Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L581/ Sükerhook - 21-jährige Pedelecfahrerin verletzte sich bei Alleinunfall -

Coesfeld (ots)

Am 26.07.2019, gegen 11:10 Uhr, befuhr eine 21-jährige Coesfelderin, mit ihrem Pedelec, den von der Fahrbahn der L581 getrennten Fahrradweg, aus Richtung Billerbeck kommend, in Fahrtrichtung Coesfeld. Auf einem abschüssigen Teilstück, im Bereich Sükerhook, beschleunigte sich das Pedelec derart, dass die Coesfelderin die Kontrolle über das Zweirad verlor, in den Grünstreifen geriet und stürzte. Die Coesfelderin verletzte sich durch den Sturz und wurde zur ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Am Pedelec entstand Sachschaden.

