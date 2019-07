Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Sandstraße/ Roter Roller beschädigt

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet weitere Zeugen einer Unfallflucht auf der Sandstraße in Ascheberg, sich zu melden. Am Dienstag (23. Juli) zwischen 16.20 und 16.40 Uhr war der Fahrer eines weißen PKW gegen den dort abgestellten roten Vespa-Roller eines 19-jährigen Aschebergers gefahren. Der Fahrer des Wagens stieg aus und ging dann in ein Geschäft. Eine Zeugin sah das und ging davon aus, der Unfallfahrer würde den Geschädigten suchen. Kurz darauf stieg der Mann wieder in seinen Wagen und fuhr davon - und beging damit Unfallflucht. Die Zeugin beschreibt den Mann als 40 bis 50 Jahre alt, schlank, ca. 1,90 Meter groß. Er hat helles, kurzes Haar und trug ein rot-orangefarbenes Hemd. Zeugenhinweise: 02591/7930

