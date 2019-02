Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte zünden Mülltonne vor Mehrfamilienhaus an

Kleve (ots)

Am Dienstag (19. Februar 2019) gegen 20.35 Uhr gerieten mehrere Müllbehälter in Brand, der unter dem Überdach eines Mehrfamilienhauses in der Straße Heideberger Mauer standen. Ein Zeuge sah den Feuerschein an dem Gebäude, während er mit seinem Hund spazieren ging. Er informierte daraufhin die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Die verständigte Feuerwehr löscht den Brand, der in der Zwischenzeit bereits auf mehrere Mülltonnen und Altglaskörbe übergegriffen hatte. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung wurde das Klinkerwerk des Hauses leicht beschädigt. Die Anwohner blieben unverletzt. Vermutlich steckten unbekannte Täter eine der Mülltonnen in Brand und flüchteten danach. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell