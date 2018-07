POL-HAM: Zeugenaufruf nach Körperverletzung zum Nachteil einer 66-jährigen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Die Polizei Hamm fahndet nach einer bislang unbekannten Frau, die am Dienstag, 3. Juli, eine 66-jährige Hammenserin beim Verlassen eines Kaufhaues auf der Oswaldstraße unvermittelt gegen den Hinterkopf geschlagen und dadurch verletzt hat. Die Täterin hatte blonde Haare und war in Begleitung einer weiteren weiblichen Person, die nicht näher beschrieben werden kann. Das Opfer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell