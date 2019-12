POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Unbekannter Täter beschädigt PKW

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen roten Fiat 500 in der Amrichshäuser Straße in Künzelsau. Das Fahrzeug wurde an der kompletten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die Polizei Künzelsau sucht jetzt nach Zeugen, die sich unter der Nummer 07940 940-0 melden können.

