Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Pkw angegangen, Fußgänger angefahren, Schwerer Verkehrsunfall Ofterdinger Steige

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Weiterer Pkw angegangen (Zeugenaufruf)

Wie im Laufe des Vormittags bekannt wurde, ist in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Altenburg ein weiteres Fahrzeug ins Visier eines Pkw-Aufbrechers geraten. Der VW Polo, in dessen Innenraum der Täter auf noch unbekannte Art und Weise gelangte, war zwischen 19.30 Uhr und 5.40 Uhr ebenfalls in der Ammerstraße abgestellt. Beute machte der Täter hier jedoch nicht. In unmittelbarer Nähe war ein Hyundai i20 von vermutlich ein und demselben Täter aufgebrochen worden (siehe Pressemitteilung vom 30.10.2019 / 11.50 Uhr). Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9611-0 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (mr)

Denkendorf (ES): Auf Motorhaube aufgeladen und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 34-jähriger Fußgänger am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Rechbergstraße erlitten. Gegen 7.10 Uhr fuhr eine 57 Jahre alte Frau mit einem Renault Twingo in Richtung Esslinger Straße. Auf Höhe eines Discounters, im Bereich des dortigen Fußgängerüberwegs, erfasste der Wagen den Mann und lud ihn auf die Motorhaube auf. Im Anschluss wurde der 34-Jährige seitlich auf den Asphalt abgeworfen. Nachdem er noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt worden war, wurde er mit dem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Vorsorglich war zum Transport des Verletzten auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Den Schaden am Twingo schätzt die Polizei auf zirka 1.000 Euro. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall auf der Ofterdinger Steige

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Beteiligten hat am Mittwochnachmittag zu einer Vollsperrung der Ofterdinger Steige zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen geführt. Ein 25-Jähriger befuhr kurz nach 13.15 Uhr mit seinem BMW die B 27 in Fahrtrichtung Hechingen. Kurz nach Ofterdingen setzte er auf der zweispurig ausgebauten Strecke zum Überholen eines Kastenwagens eines 28-Jährigen an. Hierbei kollidierte sein Wagen mit dem VW einer 40 Jahre alten Frau, die auf der linken Fahrspur bereits zum Überholen angesetzt hatte. Anschließend kam der BMW auf den rechten Fahrstreifen zurück und prallte gegen den Kastenwagen. Der Transporter drehte sich daraufhin um 90 Grad, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden VW eines 66-Jährigen zusammen. Dessen Tiguan kam im Anschluss samt dem mitgeführten Pferdeanhänger nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW kam ebenfalls von der Straße ab und blieb etwa zwei Meter unterhalb der Fahrbahn stehen. Der 25-Jährige sowie die Frau zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Gespann und der BMW mussten hierzu aufwändig geborgen werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 50.000 Euro. Das Pferd in dem Anhänger blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt.

Da das Ausmaß und die Anzahl der Verletzten zunächst nicht bekannt waren, rückte der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und zwei Notärzten an die Unfallstelle aus. Zudem landete ein Rettungshubschrauber, der jedoch nicht eingesetzt werden musste. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und zirka 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Verkehr wurde örtlich über Bästenhardt und Belsen umgeleitet. Die Ofterdinger Steige konnte kurz nach 16 Uhr in beide Richtungen wieder freigegeben werden. (ms)

