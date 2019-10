Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Brand

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Brand in Baucontainer

Ein technischer Defekt dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Baucontainers am Dienstagmorgen auf einer Baustelle in der Straße Beutauklinge gewesen sein. Kurz vor acht Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem Passanten Rauchschwaden von dem Gelände aufsteigen sahen. Wie sich herausstellte, dort der obere von zwei aufeinandergestellten Baucontainern, der als Aufenthaltsraum für Arbeiter diente, in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten anrückte, hatte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen des Feuers auf den unteren Container verhindern. Der Aufenthaltscontainer war aber nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. (cw)

