Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Einbruch

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES): Feuer auf dem Balkon

Zu einem gemeldeten Wohnhausbrand am Beginn der Spenglerstraße sind am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Mehrere Anrufer alarmierten gegen 13.50 Uhr die Einsatzleitstellen, nachdem auf dem Balkon des 1. Obergeschosses eines Zweifamilienhauses Feuer ausgebrochen war. Ein Passant machte einen der Bewohner auf die Flammen aufmerksam. Nach eigenen, erfolglosen Löschversuchen konnte dieser die Wohnung unverletzt verlassen. Die anderen Bewohner waren nicht zuhause. Entgegen ersten Befürchtungen blieb der eigentliche Brandschaden durch den Einsatz der Feuerwehr auf den Balkon begrenzt. Das dahinter liegende Zimmer wurde aber durch Rauch und Verrußung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 10.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist nach entsprechender Lüftung weiter nutzbar. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Brand in einem Kunststoffmülleimer auf dem Balkon seinen Ursprung. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Die Stuttgarter Straße war während der Löscharbeiten bis gegen 15 Uhr gesperrt. (ak)

Mössingen (TÜ): In Kindergarten eingebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in einen Kindergarten in der Butzenbadstraße eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter hebelte in der Zeit von 22 Uhr bis sieben Uhr das Fenster zum Aufenthaltsraum auf. Im Inneren öffnete der Einbrecher gewaltsam mehrere Türen und durchsuchte die Räume. Dem Unbekannten fielen unter anderem ein Notebook, zwei Digitalkameras samt Zubehör und etwas Münzgeld in die Hände. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen. Zur Spurensicherung rückten Kriminaltechniker an den Tatort aus. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

