Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Geldbörse aus Seniorenheim entwendet

Recklinghausen (ots)

Zwischen Sonntag 28.07. und Donnerstag 01.08. haben unbekannte Täter Bargeld aus einem verschlossenen Schrank in einem Seniorenheim an der Feldstraße entwendet. Der Tatzeitraum kann durch den Geschädigten nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

