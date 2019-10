POL-RT: Arbeitsgeräte entwendet; Fahrzeugbrand; Einbruch in Bäckerei; Pkw aufgebrochen und Scheiben beschädigt

Polizeipräsidium Reutlingen

Baucontainer aufgebrochen

In einen im Friedrich-List-Hof abgestellten Container eines Bauunternehmens ist zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, sieben Uhr, eingebrochen worden. Der unbekannte Täter brach das Schloss auf und entwendete aus dem Container eine Motorkettensäge der Marke Stihl und einen Abbauhammer der Marke Wacker. Da ein neben dem Container abgestellter Schubkarren ebenfalls fehlt, ist davon auszugehen, dass hiermit das Diebesgut abtransportiert wurde. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (ak)

Plochingen (ES): Pkw in Brand geraten

Auf einen technischen Defekt dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge der Brand eines Porsche Cayenne am Montagvormittag zurückzuführen sein. Gegen 9.20 Uhr bemerkte die 53 Jahre alte Fahrerin des Wagens, die auf der Schorndorfer Straße in Richtung Neckarstraße unterwegs war, dass schwarzer Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Die Frau stoppte den Pkw und entfernte sich vom Fahrzeug. Mithilfe eines Feuerlöschers, den ein zufällig vorbeikommender Busfahrer zur Verfügung stellte, gelang es dem Ehemann der Fahrerin den Brand noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr zu löschen. Der Porsche, an dem ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In eine Bäckerei in der Neckartalstraße in Bieringen ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Vermutlich zwei bislang unbekannte Täter drangen kurz nach Mitternacht über eine Nebentür auf der Gebäuderückseite ins Innere des Geschäfts. Aus dem Verkaufsraum ließen die Einbrecher die vier Jahre alte Registrierkasse des Typs SAM4s mitgehen. Aus einem Nebenraum nahmen die Unbekannten einen beigefarbenen Würfeltresor mit. Weiterhin entwendeten sie zwei Stangen Zigaretten. Der exakte Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Rottenburg bittet unter Telefon 07472/9801-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Rottenburg-Bieringen (TÜ): Pkw aufgebrochen und Scheiben am Bahnhof beschädigt

Am Bahnhof in Bieringen ist im Laufe des Wochenendes ein Pkw aufgebrochen worden. Der Renault war seit Samstagvormittag dort abgestellt. Am Montagmorgen bemerkte ein Zeuge, dass die Heckscheibe und das Fenster an der Beifahrertür eingeschlagen worden waren, worauf er die Polizei alarmierte. Nach derzeitigen Erkenntnissen fehlt aus dem Wagen ein mobiles Navigationsgerät. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten darüber hinaus auf dem Bahnhofsgelände noch eine demolierte Scheibe an einer Informationstafel und eine eingeworfene Fensterscheibe am Bahnhofsgebäude fest. Ein Tatzusammenhang ist möglich. (ak)

