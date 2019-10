POL-RT: Verkehrsunfälle; In Schule eingebrochen; Mehrere Fahrzeuge zerkratzt; Tresor gestohlen

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen (RT): Nicht auf die Fahrbahn geachtet

Weil er nicht auf die Fahrbahn geachtet hat, ist ein 16-Jähriger am Sonntagnachmittag mit seinem Leichtkraftrad auf der Hexam-Allee gestürzt. Der Jugendliche war gegen 15.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Hexam-Allee in Richtung Grafenberg unterwegs, als er sich nach einem Fahrradfahrer umdrehte. Dabei übersah er eine leichte Linkskurve, geriet gegen den rechten Bordstein und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzten Biker zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an seinem Leichtkraftrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Schwer verletzt ist ein 47-jähriger Rennradfahrer am Sonntagmittag nach einem Verkehrsunfall mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war gegen 12.40 Uhr auf der L 1150 von Esslingen kommend in Richtung Baltmannsweiler unterwegs und wollte an der Abzweigung in Richtung Weißer Stein links abbiegen. Eine von dort kommende und wartepflichtige, 87 Jahre alte Lenkerin eines Citroen bog ihrerseits nach links ab und übersah eigenen Angaben zufolge aufgrund der blendenden Sonne den Radler. Im Einmündungsbereich kollidierte der 47-Jährige mit der rechten Front des Pkw, wurde abgewiesen und stürzte auf den Asphalt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag in der Pliensauvorstadt zu Fall gekommen. Der 32-Jährige war um 12.15 Uhr mit seiner Yamaha in der Berkheimer Straße unterwegs. Im Bereich einer Baustelle rutschte ihm auf dem abgetragenen Asphalt auf Kieselsteinen das Vorderrad weg und der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (ms)

Neckartenzlingen (ES): In Schule eingebrochen

In einen Schulkomplex in der Straße Auwiesen ist ein unbekannter Täter im Verlauf des Wochenendes eingedrungen. Zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, gelangte der Einbrecher über eine Zugangstür in das Gebäude, wo er sich an weiteren Türen und einem zu einem Büro führenden Fenster gewaltsam zu schaffen machte. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der von dem Eindringling hinterlassene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Tübingen (TÜ): Fahrzeuge zerkratzt (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Sonntag sind mindestens zwölf Fahrzeuge in Tübingen zerkratzt worden. Ein bislang unbekannter Täter lief vermutlich in den frühen Morgenstunden durch die Haußerstraße und beschädigte an den Pkw die komplette Fahrer- oder Beifahrerseite. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Er dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Tübingen (TÜ): Tresor aus Moschee entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Tresor ist vermutlich am frühen Sonntagmorgen aus einer Moschee in der Tübinger Innenstadt entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter betrat das unverschlossene Gebäude in der Straße Am Stadtgraben und entfernte mit roher Gewalt den an einer Wand befestigten Tresor. In diesem befanden sich Spendengelder in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 mit dem Polizeirevier Tübingen in Verbindung zu setzen. (ms)

Mössingen (TÜ): Riskant überholt

Auf etwa 7.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Einmündung Firstwaldstraße / Steinbeisstraße entstanden ist. Ein 61-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Skoda auf der Firstwaldstraße in Richtung Heerweg unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Steinbeisstraße überholte er eine vorausfahrende, 59-jährige BMW-Fahrerin, die bereits ihre Geschwindigkeit reduziert hatte, um nach links in die Steinbeisstraße abzubiegen. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt. Allerdings wurde der BWM so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

