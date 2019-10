Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Zigarettenautomat aufgebrochen

Der Zigarettenautomat in einer Vereinsgaststätte ist in der Nacht von Freitag auf Samstag Ziel eines Kriminellen gewesen. Der Unbekannte drang in das Gebäude auf dem Motorsportgelände durch ein vermutlich gekipptes Fenster ein, durchwühlte mehrere Räume und öffnete gewaltsam den Zigarettenautomaten. Sowohl der entstandene Sachschaden als auch die Höhe des Stehlguts kann bislang noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Bad Urach (RT): Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich in Bad Urach ereignet hat. Eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Samstagnachmittag gegen 17.35 Uhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Stadtmitte kommend. Im weiteren Verlauf wollte sie nach links in die Straße "Im Unterwässer" abbiegen. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden 36-jährigen Motorradfahrer, der die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Trotz eines Ausweichversuches kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das beschädigte Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden

Engstingen (RT): Zwei Wohnungseinbrüche (Zeugenaufruf)

Vermutlich auf dasselbe Konto eines Täters gehen zwei Einbrüche in Wohnhäuser, die am Samstagabend zwischen 17 und 22 Uhr in der Herzogin-Amelie-Straße und in der Bahnhofsstraße in Großengstingen verübt worden sind. In beiden Fällen drang der Unbekannte durch Aufbrechen eines Fensters an der Gebäuderückseite ein, durchwühlte sämtliche Schränke bzw. Schubladen und entwendete Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Der Polizeiposten Alb bittet nun Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07129/932660 zu melden.

Esslingen (ES): Entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller ist es in den frühen Morgenstunden des Sonntages in Esslingen gekommen. Gegen 01.10 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Neuffen mit seinem Taxi die Ulmer Straße in Richtung Oberesslingen. An der Einmündung zur Olgastraße wollte er nach links in diese abbiegen und übersah dabei den ordnungsgemäß entgegenkommenden 46-jährigen Rollerfahrer aus Stuttgart. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer und eine Mitfahrerin im Taxi leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6.000 Euro, der Roller musste abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Mit Schlagstock eine Person leicht verletzt

Am Sonntagfrüh gegen 02.00 Uhr kam es in der Wilhelmstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei welcher ein 22-Jähriger durch einen Schlagstock an der Hand leicht verletzt wurde. Die drei an der Auseinandersetzung beteiligten Männer flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt, wo sie durch die verständigte Polizeistreife festgenommen wurden. Neben der Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 18-Jähriger aus dem Zollernalbkreis noch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel und dem Besitz eines verbotenen Messers verantworten. Gegen den eigentlichen, ebenfalls 18-jährigen Besitzer des Teleskopschlagstocks, wurden ebenfalls Ermittlungen eingeleitet. Die verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

