Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Vermisstes Kind wohlauf, Tonne Kupferkabel gestohlen

Reutlingen (ots)

Schränke und Schubladen durchsucht

In einem Kindergarten in der Melanchthonstraße in Betzingen hat ein Unbekannter zwischen Donnertag, 16.30 Uhr, und Freitag, 7.10 Uhr, mehrere verschlossene Schränke und Schubladen aufgebrochen und durchsucht. Nachdem der Einbrecher auf noch unbekannte Art und Weise in das Gebäude gelangt war, machte er sich an dem Inventar zu schaffen. Mit einem aufgefundenen, kleineren Bargeldbetrag floh der Täter anschließend vom Tatort. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Bad Urach (RT): Vermisstes Kind wohlauf

Wegen eines im Bereich des Uracher Wasserfalls vorübergehend vermissten Kindes war die Polizei am Freitagvormittag mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Der Achtjährige war mit seiner Schulklasse mit elf weiteren Schülerinnen und Schülern und drei Betreuern dort im Rahmen eines Wanderausflugs unterwegs. Gegen zehn Uhr entfernte sich der Junge von der Gruppe und war danach verschwunden. Eigene Suchmaßnahmen der Betreuer verliefen ergebnislos, weshalb kurz vor elf Uhr die Polizei alarmiert wurde. Fünf Streifenwagenbesatzungen suchten vom Wasserfall ausgehend in der Umgebung nach dem vermissten Kind und führten auch Lautsprecherdurchsagen durch. Bevor die bereits zur Unterstützung alarmierten Kräfte der Bergwacht und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, konnte gegen zwölf Uhr Entwarnung gegeben werden. Der Junge, der sich verlaufen und den Rückweg nicht mehr gefunden hatte, aber ansonsten wohlauf war, hatte sich im Bereich des Rutschenfelsens weinend an einen Grundstücksbesitzer gewandt. Dieser brachte ihn kurzerhand zum Polizeiposten Bad Urach. Von den Beamten wurde der Schüler wieder zu seiner Klasse geleitet. (ak)

Altbach (ES): Kupferkabel entwendet (Zeugenaufruf)

Knapp eine Tonne bringt das Kupferkabel auf die Waage, das offenbar mehrere Täter zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, in der Esslinger Straße in Altbach gestohlen haben. Die Unbekannten kappten die auf ein Baustellengelände führende, gut 140 Meter lange Stromleitung und entfernten von dem Kabel vom Typ 4G70 auf fachmännische Art und Weise auf der gesamten Länge die Isolierung. Dazu müssen sie ein maschinelles Schneidewerkzeug verwendet haben. In der Folge dürfte das überaus schwere Kupfer mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Reichenbach bittet nun Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum im Bereich Esslinger Straße / Vogelwiesenweg / Haldenrainweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07153/9551-0 zu melden. (mr)

Plochingen (ES): Automat aufgebrochen

Der Geldspielautomat eines Imbisses in der Plochinger Zehntgasse ist in der Nacht zum Freitag zum Ziel eines Kriminellen geworden. Ein Unbekannter hebelte zwischen 22 Uhr und acht Uhr zunächst die Eingangstür des Gebäudes auf und öffnete in der Folge ebenso gewaltsam den Automaten. Danach flüchtete der Täter mit dem darin befindlichen Bargeld unerkannt. Die Höhe der Diebesbeute sowie der angerichtete Sachschaden können noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (mr)

