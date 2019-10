Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Diebstahl von Kompletträdern; Senior bestohlen; Leblose Person aufgefunden

Wernau (ES): Bei Rot über die Ampel

Bei einem Unfall an der Anschlussstelle zur B 313 bei Wernau sind am Donnerstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine 40-jährige Lenkerin eines Ford Mondeo fuhr auf der B 313 in Fahrtrichtung Plochingen. An der Anschlussstelle Wernau verließ sie zunächst die Bundesstraße, wollte dann aber doch wieder auf die B 313 in Richtung Plochingen einfahren und fuhr verbotswidrig geradeaus über die Querspange. Nach Zeugenangaben missachtete sie dabei zusätzlich die Rot zeigende Ampel. Mit der Front prallte ihr Wagen in die linke Seite eines Mazda, dessen 39-jährige Fahrerin auf der Kirchheimer Straße von Wernau herkommend über die Brücke auf die B 313 in Fahrtrichtung Nürtingen auffahren wollte. Beide Pkw-Lenkerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. (ak)

Ostfildern (ES): Satz Kompletträder entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Satz Winter-Kompletträder für einen Mercedes GLA im Wert von rund 2.500 Euro ist in den vergangenen Tagen aus einer Tiefgarage im Nellinger Nußweg gestohlen worden. In der Zeit zwischen Montag und Donnerstag entwendete ein bislang unbekannter Täter die mit einem Kabelschloss gesicherten, an der Tiefgaragenwand hängenden Mercedes-Kompletträder. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/341698300 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Um Spende gebeten und Bargeld gestohlen (Zeugenaufruf)

Unter dem Vorwand, um eine Spende für behinderte Menschen zu bitten, hat sich am Donnerstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, eine noch unbekannte Frau einem 80-Jährigen genähert und ihm anschließend einen größeren Bargeldbetrag gestohlen. Die Gesuchte hatte den Senior zuvor offenbar dabei beobachtet, wie er am Geldautomaten einer Bank in der Bachstraße Bargeld abhob. In der Folge zeigte sie dem Mann, der bereits wieder in seinem Wagen saß, ein Spendenschild und setzte sich auf den Beifahrersitz. Da die Unbekannte immer wieder auf ihre mitgebrachte Spendenkladde tippte, holte der 80-Jährige seine Geldbörse heraus und gab einen kleineren Münzgeldbetrag heraus. Von dem Senior unbemerkt, griff die Frau in die Geldbörse und entwendete sämtliche Banknoten. Kurze Zeit später fiel dem Opfer das fehlende Geld auf. Die Diebin ist zirka 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 165 cm groß und schlank. Sie hat schwarze, kinn- bis schulterlange Haare und trug schwarze Oberbekleidung sowie eine schwarze Strumpfhose und einen ebenfalls schwarzen Rock. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Dettenhausen unter Telefon 07157/535222 entgegen. (mr)

Mössingen (TÜ): Lebloser Mann aufgefunden

Am Donnerstagmittag ist am Ufer der Steinlach, im Bereich Karl-Jaggy-Straße / Stegstraße, eine leblose männliche Person aufgefunden worden. Ein Zeuge hatte die Entdeckung gegen zwölf Uhr über Notruf der Polizei gemeldet. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des 66-Jährigen festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen. Eine voraussichtliche Obduktion des Leichnams soll weitere Erkenntnisse über die Todesursache ergeben. (mr)

