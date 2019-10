Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hochwertige Trompeten gestohlen; Einbrüche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Hochwertige Trompeten aus Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Ungewöhnliche Beute hat ein Dieb am Mittwochabend, zwischen 20.55 Uhr und 22.30 Uhr, auf dem Parkplatz einer Tanzschule in der Arbachstraße gemacht. Der Unbekannte entwendete aus einer an der Garderobe der Tanzschule hängenden Jacke zunächst den Fahrzeugschlüssel eines VW Passat und nahm aus dem Wagen in der Folge zwei hochwertige Trompeten an sich. Die auffälligen Musikinstrumente haben einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Gestohlen wurden ein versilbertes Exemplar des Herstellers Bach, Modell New York 197 Stradivarius sowie eine vergoldete Piccolo-Trompete der Firma Stomvi, Modell Elite Combi. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum auf dem Parkplatz verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Hinweise auf den Verbleib der Trompeten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (mr)

Wannweil (RT): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Kirchentellinsfurter Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und acht Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. In den Büroräumen brach er teils verschlossene Schränke auf und durchsuchte die Kommoden und Schreibtische nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in eine Klinik gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen werden. Die Elfjährige radelte kurz nach 17 Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem rechts neben der Degerlocher Straße verlaufenden und für Radfahrer freigegebenen Fußweg von Bonlanden in Richtung Harthausen. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach fuhr das Mädchen an einer Verkehrsinsel, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße. Hierbei wurde sie vom Mercedes einer 66-Jährigen erfasst, die in dieselbe Richtung unterwegs war. Durch die Kollision wurde das Kind über die Motorhaube auf die Fahrbahn abgewiesen. Der Rettungsdienst brachte sie in das Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1.500 Euro. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Radler übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 67 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Hegelstraße / Liebigstraße ereignet hat. Ein 32-Jähriger war gegen 7.30 Uhr von einer Firmenzufahrt herkommend in Richtung Hegelstraße unterwegs, die er in Richtung Liebigstraße überqueren wollte. Dabei übersah er den Radler, der auf der Hegelstraße in Richtung Stuttgarter Straße fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der der Fahrradfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 500 Euro überschaubar. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Fenster aufgehebelt

Über ein aufgehebeltes Fenster ist ein Unbekannter am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Wilhelmstraße eingedrungen. Im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 21 Uhr öffnete der Täter Schubladen und Schränke und suchte dort nach Wertgegenständen. Er stieß dabei auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Über die Höhe des am Fenster entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (mr)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell