Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 44-jähriger Frau aus Esslingen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vermisste wohlbehalten zurückgekehrt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.10.2019/12.59 Uhr

Die seit Mittwochmorgen aus einer Betreuungseinrichtung in der Flandernstraße vermisste 44-Jährige ist am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, wieder wohlbehalten zurückgekehrt. Wie bereits berichtet hatte sie die Einrichtung in den frühen Morgenstunden unbemerkt mit ihrem Rollator verlassen. Da die Gefahr bestand, dass sie in eine hilflose Lage geraten sein könnte, hatte die Polizei auch öffentlich nach der Frau gefahndet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. (ak)

