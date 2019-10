Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Durch Rauchgase leicht verletzt; Einbruch; Von Trickdieb bestohlen; Pkw-Diebstahl; Brand in Müllcontainer

Reutlingen (ots)

Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Am Dienstagmittag hat sich im Einmündungsbereich Eberhardstraße / Gutenbergstraße ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ereignet. Gegen 11.45 Uhr geriet ein Mercedes-Fahrer beim Abbiegen in Richtung Tübinger Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen, wodurch ein dort fahrender, 40-jähriger Lenker eines Vauxhall Vectra eine Vollbremsung einleiten musste. Eine nachfolgende, 64 Jahre alte Frau konnte ihren Suzuki Alto nicht mehr rechtzeitig zum Halten bringen und fuhr auf den Vectra auf. Die 64-Jährige, ihr Mitfahrer im Alter von 86 Jahren sowie der Vectra-Lenker zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten medizinisch behandelt werden. Der Suzuki wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 3.500 Euro. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 7.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Einmündung Ermsstraße / Kohlplattengasse verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 21.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kohlplattengasse unterwegs. An der Einmündung fuhr er ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in die Ermsstraße ein. Eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte, 23-jährige Mercedes-Fahrerin hatte keinerlei Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Eningen (RT): Durch Rauchgase leicht verletzt

Eine 44-Jährige und ihre beiden fünf und elf Jahre alten Kinder sind am Dienstagnachmittag durch Rauchgase leicht verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr stellte die Frau in ihrer Wohnung im Markwiesenweg eine Pfanne mit Öl auf den Herd, das in der Folge anbrannte. Die drei Familienmitglieder, die die Rauchschwaden eingeatmet hatten, wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Durch den entstandenen, kleineren Brand wurde auch die Dunstabzugshaube in der Küche in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Ablöschen des Brandes wurde das Gebäude durch die Feuerwehr ausgiebig belüftet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Eningen (RT): Kind von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat ein Siebenjähriger am Dienstagmorgen erlitten, als er von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst worden ist. Der Junge stand kurz vor 8.30 Uhr in der Sulzwiesenstraße zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos und wollte die Straße überqueren. Von einem vorbeifahrenden BMW eines 87-Jährigen wurde das Kind erfasst und nach hinten umgestoßen. Glücklicherweise konnte es von seiner dahinterstehenden Mutter aufgefangen werden. Der Siebenjährige wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. (mr)

Münsingen (RT): Geringen Bargeldbetrag entwendet

Einen geringen Bargeldbetrag hat ein Unbekannter beim Einbruch in ein Matratzengeschäft in der Lichtensteinstraße entwendet. Der Täter hebelte zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 9.50 Uhr, ein Fenster auf und gelangte auf diese Weise ins Gebäude. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen und machte sich mit seiner Beute anschließend wieder aus dem Staub. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Beim Geldwechseln bestohlen

Ein Trickdieb hat am Mittwochmorgen einen hilfsbereiten Senior auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Dornierstraße bestohlen. Um neun Uhr sprach der Unbekannte den 69-Jährigen bei den Einkaufswagen auf dem Parkplatz an und tat so, als ob er zwei Euro wechseln wollte. Als das Opfer seine Geldbörse aus der Tasche zog und das Münzgeldfach öffnete, griff der Verdächtige hinein. Nachdem der Geldwechsel abgeschlossen war, stellte der Senior noch an Ort und Stelle fest, dass der Unbekannte offenbar nicht nur nach den Münzen gegriffen, sondern unbemerkt auch Geldscheine im Wert von über 500 Euro gestohlen hatte. Der etwa 45 Jahre alte Trickdieb, der schwarze Haare und einen Schnauzbart hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits dabei, in einen auf dem Parkplatz abgestellten, silbernen Pkw zu steigen, mit dem er entkam. (ak)

Frickenhausen (ES): Hochwertiger Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Vom Firmengelände eines Autohauses in der Nürtinger Straße ist zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, ein hochwertiger Pkw gestohlen worden. Das entwendete BMW-Cabrio, Modell M3, in der Farbe silbergrau metallic war aktuell nicht zugelassen und auf einer Schotterfläche abgestellt. Personen, die auf dem Gelände oder der Umgebung des Autohauses verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07025/91169-0 beim Polizeiposten Neuffen zu melden. (mr)

Ostfildern-Kemnat (ES): Vorfahrt missachtet

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 56-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung Franziskastraße / Heumadener Straße ereignet hat. Eine 38-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 10.50 Uhr auf der Franziskastraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Heumadener Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Rollerfahrers. Dieser erkannte den einfahrenden Wagen und versuchte, durch eine Notbremsung der drohenden Kollision zu entgehen. Dabei stürzte er und schlitterte mit seinem Motorroller gegen die linke Fahrzeugfront des Mercedes, wobei er leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Brand in Müllcontainer

Noch unklar ist die Ursache des Brandes eines Müllcontainers, der am Dienstagabend in der Straße Beim Herbstenhof für Aufregung gesorgt hatte. Gegen 22.40 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines nahegelegenen Seniorenheims den Brand, alarmierten die Feuerwehr und begannen sofort mit ersten Löschmaßnahmen. Diese verliefen erfolgreich, sodass das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Löschfahrzeug rasch vor Ort war, bereits gelöscht war. Ein Schaden war nicht entstanden. (cw)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell