Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Einbrüche im Industriegebiet West

Zwei unmittelbar nebeneinanderliegende Firmen hat vermutlich derselbe Einbrecher am Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag heimgesucht. Zwischen 17 Uhr und neun Uhr war ein Küchen- und Bäderstudio das Ziel des Kriminellen. Nach dem Einschlagen einer Scheibe entriegelte er ein Fenster und stieg in die Firmenräume ein, wo er das Mobiliar durchsuchte. Da in der Firma kein Bargeld aufbewahrt wird, machte sich der Eindringling lediglich mit einem Smartphone aus dem Staub. Auch in das benachbarte Schuhgeschäft gelangte der Täter zwischen 19 Uhr und sieben Uhr nach dem Einschlagen einer Scheibe. Bargeld wurde auch dort nicht erbeutet. Stattdessen entwendete er über 30 Paar Flip-Flops, mit denen er unerkannt entkam. In beiden Fällen hat der Polizeiposten Reutlingen-West die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung an den Tatorten. (ak)

Pliezhausen-Gniebel (RT): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte im Furtweg ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 19.30 Uhr eingebrochen. Über ein Fenster hatte sich der Einbrecher Zutritt zu den Räumen verschafft und diese nach Stehlenswertem durchsucht. Soweit bislang bekannt ist, ließ er eine Musikbox und ein Laptop mitgehen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach/Fils (ES): Terrassentür aufgebrochen

In eine Wohnung in der Neuwiesenstraße ist ein Unbekannter am Montag in den Abendstunden eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 22.50 Uhr hebelte der Einbrecher eine Terrassentür auf und gelangte so in die Wohnung. Dort durchwühlte er zahlreiche Schränke, Schubladen und Kommoden. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (cw)

Neuhausen a. d. Fildern (ES): Motorradfahrer verunglückt

Ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ist am Montagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, ein Motorradfahrer auf der L 1209 verunglückt. Der 47-Jährige war mit seiner Honda von Scharnhausen kommend nach Neuhausen unterwegs und wollte am Ortseingang nach links in die Plieninger Straße abbiegen. Hierbei kam er zu Fall und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in eine Klinik. An dem Motorrad des Mannes war ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden. (ak)

Nürtingen (ES): Betrunken aufgefahren

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 68-Jähriger hat am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine junge Frau verletzt worden ist. Der Mann war kurz nach 15 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Neuffener Straße in Richtung Neuffen unterwegs und krachte dabei ins Heck eines an einer roten Ampel stehenden Kleinkraftrades. Die Yamaha wurde dadurch nach vorne gestoßen, worauf die 18 Jahre alte Fahrerin zu Boden stürzte. Die junge Frau musste im Anschluss vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beim Unfallverursacher stellten die hinzugerufenen Beamten bei einem vorläufigen Test einen Alkoholwert von über zwei Promille fest. Sein Führerschein wurde umgehend beschlagnahmt. Außerdem musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter der Telefonnummer 07021/501-0 Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Jesingen. Kurz vor 8.30 Uhr wollte eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem Suzuki Swift von der Kirchstraße herkommend nach links in die Neue Weilheimer Straße in Richtung Holzmaden einbiegen, da die Fußgängerbedarfsampel der Ortsdurchfahrt für den Fahrzeugverkehr auf Rot geschaltet hatte. Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Lenker eines VW up! die Neue Weilheimer Straße stadteinwärts und missachtete dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand das für ihn geltende Rotlicht. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Pkw in der Folge miteinander, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. (mr)

Tübingen (TÜ): Teure Kettenreaktion

Auf schätzungsweise 32.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 27, kurz vor der Abfahrt zur Reutlinger Straße, entstanden ist. Gegen 7.10 Uhr fuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter nahezu ungebremst auf den verkehrsbedingt stehenden VW Transporter eines 61 Jahre alten Mannes auf und schob den Wagen noch ins Heck eines Peugeot 2008. Sowohl der Sprinter als auch der Transporter wurden bei dem Unfall derart schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (mr)

Gomaringen (TÜ): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 19.10 Uhr an der Einmündung Nehrener Straße / Dußlinger Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 34-jährige Radlerin bei Dunkelheit und leichtem Niederschlag auf der Nehrener Straße in Richtung Nehren unterwegs. An der Einmündung zur Dußlinger Straße wollte sie vom rechten Fahrbahnrand über die dortige Linksabbiegespur nach links in die Dußlinger Straße einbiegen. Beim Spurwechsel übersah sie einen VW Golf einer 65-Jährigen, touchierte diesen im Bereich der hinteren, rechten Fahrzeugseite und stürzte. Die Radlerin, die keinerlei Schutzausrüstung getragen hatte, wurde dabei leicht verletzt. Beide Beteiligte einigten sich zunächst an der Unfallstelle. Erst sehr viel später wurde dann doch die Polizei informiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (cw)

