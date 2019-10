POL-RT: Radlerin angefahren; Einbrüche in Firmen und Wohnung; Kabelbrand

Polizeipräsidium Reutlingen

Metzingen (RT): Radlerin angefahren

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde eine elf Jahre alte Radlerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Neugreuthstraße ereignet hat. Das Kind war gegen 7.40 Uhr auf dem links der Fahrbahn verlaufenden Radweg der Neugreuthstraße in Richtung Neugreuth unterweges. Nach der Einmündung des Zubringers zur Nordtangente wollte sie die Straße in Richtung Schule überqueren, dabei übersah sie einen ebenfalls in Richtung Neugreuth fahrenden und bevorrechtigten Mercedes. Dessen 76 Jahre alter Fahrer versuchte noch, durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, dennoch touchierte der Wagen das Fahrrad, sodass das Mädchen auf Fahrbahn stürzte. Das Kind, das einen Fahrradhelm getragen hatte, wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Köngen (ES): In Firmen eingebrochen - grauer VW Caddy gestohlen (Zeugenaufruf)

In eine Firma in der Nürtinger Straße und in eine unweit entfernte Waschanlage in der Imanuel-Maier-Straße sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Firma in der Nürtinger Straße. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten die Büros nach Stehlenswertem, wobei sie auch teilweise das Mobiliar aufbrachen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, allerdings stießen sie auch auf den Fahrzeugschlüssel eines grauen VW Caddy mit dem Kennzeichen BL-KK 165, den sie mitgehen ließen. Im gleichen Zeitraum wurde auch in das Gebäude der nahegelegenen Waschanlage eingebrochen. Auch hier gelangten die Einbrecher über ein aufgebrochenes Fenster in die Waschhalle. Dort wuchteten sie mit brachialer Gewalt eine Türe auf und durchsuchten die Büroräume. Weil dort offenbar nichts von Wert zu finden war, brachen sie im Außenbereich zahlreiche Münzgeldbehältnisse der Staubsauger- und Reinigungsanlagen auf und plünderten sie aus. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere werden auch Hinweise zu dem gestohlenen VW Caddy erbeten. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wendlingen, Telefon 07024/92099-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Durch geöffnetes Fenster eingestiegen

Leichtes Spiel hatte der Einbrecher, der am Montagabend in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses im Dürrlewangweg in Leinfelden eingestiegen ist. Der Unbekannte gelangte zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr über ein geöffnetes Fenster in die Räume und durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb er jedoch ohne Beute. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurden Experten der Kriminalpolizei hinzugezogen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Kabelbrand

Wegen einer Rauchentwicklung in den Räumen des Schlachthofs sind am Dienstagmorgen, gegen 9.20 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Tübinger Straße ausgerückt. Der Rauch war auf einen Kabelbrand in einem Verteilerkasten zurückzuführen. In den Räumen hatte sich zu diesem Zeitpunkt weder Menschen noch Tiere aufgehalten. Verletzt wurde niemand. Nach dem Abstellen der Stromversorgung belüftete die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, das Gebäude. Ein offener Brand war nicht entstanden, sodass keine Löscharbeiten erforderlich waren. Ein Mitarbeiter des örtlichen Stromversorgers war vor Ort. (ak)

