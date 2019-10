Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(koe) Am Wochenende wurde in Elze insgesamt dreimal eingebrochen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser im Wohngebiet "Hanlah" in Elze in der Senator-Haasemann-Straße und in der Conrad-Meichner-Straße. Sie stiegen jeweils durch ein Fenster in das Objekt ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Am Sonntagabend gelangten unbekannte Täter ebenfalls durch ein Fenster in ein Geschäftsgebäude im südlichen Industriegebiet im Heilswannenweg, um Baumaschinen zu entwenden. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter gestört und sie flüchteten. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit den Taten in Verbindung stehen könnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

