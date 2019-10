Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gronau/ Leine, Sachbeschädigung an 3 PKW in der Burgstraße.

Hildesheim (ots)

In der Nacht vom 19.10.19 auf den 20.10.19, wurden drei PKW in der Burgstraße in Gronau beschädigt. Zwei PKW waren auf der Fahrbahn der Burgstraße geparkt. Bei beiden wurde jeweils der linke Außenspiegel abgetreten. Es handelt sich um einen PKW Suzuki und einen PKW Ford. Desweiteren wurde ein PKW Skoda beschädigt, der auf dem Parpklatz neben der katholischen Kirche stand. An dem PKW wurden beide Außenspiegel abgebrochen und die Luft aus dem hinteren rechten Reifen gelassen. Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

