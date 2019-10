Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an den Geschwindigkeitsmessanlagen "Am Kipphut"

Hildesheim (ots)

Sarstedt (sf). Am 19.10.2019, gegen 12:54 Uhr, wurde der Polizei Sarstedt eine Sachbeschädigung an den Geschwindigkeitsmessanlagen "Am Kipphut" gemeldet. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass beide Blitzer, welche sich an der Bundesstraße 6 befinden mit roter Farbe beschmiert waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 entgegen.

