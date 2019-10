Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Findling beschädigt und vom Unfallort entfernt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (sf). Bereits am vergangenen Mittwoch kam es in der Zeit von 09:00 bis 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Obernfeld im Sarstedter Ortsteil Gödringen. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug einen Findling in der Größe 80x60cm, welcher in einer Hofeinfahrt stand. Die Verankerung des Findlings wurde hierbei beschädigt und der Stein verschoben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund gesicherte Lackspuren ist von einem silbernen Fahrzeug auszugehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 entgegen.

