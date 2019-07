Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Reifenhandel +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst in ein Reifenhandelsgeschäft eingebrochen.

Dabei verschafften sie sich in der Zeit von Samstag, 06. Juli 2019, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 07. Juli 2019, 06:30 Uhr, gewaltsam Zutritt über ein Tor der Werkstatt. Die Suche nach Wertgegenständen war aber nicht erfolgreich.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (799369).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell