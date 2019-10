POL-RT: Einbrüche

Polizeipräsidium Reutlingen

Baltmannsweiler (ES): Einbruch im Jugendzentrum

Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro hat ein Einbrecher in einem Jugendzentrum in der Baacher Straße angerichtet. Zwischen dem 16.10.2019 und dem 23.10.2019 drang der Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster in die Räume ein, wo er sich noch gewaltsam an einer Tür und den Schränken zu schaffen machte und das Mobiliar durchsuchte. Entwendet wurde aber offensichtlich nichts. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen. (ak)

Tübingen (TÜ): Geldautomaten aufgebrochen

Auf den Inhalt mehrerer Geldautomaten hatte es ein unbekannter Einbrecher abgesehen, der am Mittwochmorgen, zwischen sechs und sieben Uhr, in eine Gaststätte in der Karlstraße eingedrungen ist. Nach dem Aufhebeln eines Fensters gelangte der Täter in den Gastraum, wo er drei Geldautomaten gewaltsam öffnete und ausplünderte. Mit dem Bargeld machte er sich wieder aus dem Staub. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (ak)

