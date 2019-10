Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leblose Person aufgefunden - Obduktionsergebnis liegt vor (Mössingen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24.10.2019 / 16.45 Uhr

Mössingen (TÜ): Die Obduktion des am Donnerstagmittag am Ufer der Steinlach leblos aufgefundenen Mannes ist abgeschlossen. Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen und des Obduktionsergebnisses muss wohl von einem Sturz des 66-Jährigen ausgegangen werden. Der Mann dürfte in der Folge an Unterkühlung verstorben sein. (mr)

