POL-PPKO: Ehrlicher Finder

Am Samstagabend um 18.46 Uhr meldete ein 30-jähriger Mann aus Koblenz den Fund einer größeren Bargeldsumme in einer Bankfiliale in der Schenkendorfstraße. Vermutlich hatte ein Kunde nach Auszahlung das Geld auf dem Geldausgabeautomaten liegen gelassen. Das Geld wurde durch die Polizei in Verwahrung genommen.

