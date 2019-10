Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gestohlenen Motorroller sichergestellt

Koblenz (ots)

Am Freitagabend um 19.30 Uhr flüchtete in der Neustadt bei Erkennen der Polizei ein mit zwei Personen besetzter Motorroller in Richtung Josef-Görres-Platz. Nach kurzer Verfolgung konnte der Roller mit den zwei Personen in der Regierungsstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurde festgestellt, dass der Motorroller gestohlen war. Der 17-jährige Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem standen sowohl der Fahrer als auch sein 18-jähriger Sozius unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Roller wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

