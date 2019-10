Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung

Koblenz (ots)

Am Freitagvormittag zwischen 06.50 und 12.15 Uhr wurde die Windschutzscheibe eines weißen PKW beschädigt, welcher auf dem Schotterparkplatz in Höhe Neustadt 21 vor dem Schloss zum Parken abgestellt war. Es wurde vermutlich versucht, die Windschutzscheibe einzuschlagen. Hinweise werden erbeten an die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261/1030.

