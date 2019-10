Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Koblenz (ots)

Am Freitag um 14.29 Uhr kam es auf der B 9 in Fahrtrichtung Bonn in Höhe der Eifelstraße zu einem Auffahrunfall. Hierdurch wurde die Fahrerin des vorausfahrenden PKW verletzt und musste zur Untersuchung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden. Eine nachfolgende PKW-Fahrerin erkannte den Verkehrsunfall zu spät und touchierte bei einem Ausweichmanöver die dortige Schutzplanke. Hierbei entstand Sachschaden.

