Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Nach Unfallflucht - Polizei fahndet nach dunklem Honda

Koblenz (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (18. Oktober 2019) wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht im Koblenzer Rauental angezeigt.

Gegen 05.30 Uhr krachte der Fahrer eines dunklen Honda, der aus Richtung in Richtung Innenstadt kommend auf der Moselweißer Straße unterwegs war, gegen einen am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 34 geparkten silbernen Toyota mit Koblenzer Kennzeichen und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in Richtung Krankenhaus davon.

Die rechte Fahrzeugseite des Toyota Corolla wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261 103-0 entgegen.

