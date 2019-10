Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Handtaschendiebstahl

Koblenz (ots)

Am Freitagabend gegen 23.25 Uhr kam es auf der Balduinbrücke in Richtung Lützel auf dem Gehweg zu einem Diebstahl einer Handtasche. Ein bisher unbekannter Radfahrer fuhr in gleicher Richtung an der geschädigten Fußgängerin vorbei und entriss ihr hierbei die in der Hand getragene Handtasche. Der Täter flüchtete in Richtung Lützel. Täterbeschreibung: Mindestens 170 cm groß, dunkles Oberteil mit Kapuze, lange dunkle Hose, Fahrrad hinten ohne Beleuchtung. Hinweise werden erbeten an die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261/1030.

