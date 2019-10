Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Koblenz (ots)

Am Freitagmorgen gegen 05.30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen PKW gegen einen am Fahrbahnrand in Höhe der Moselweißer Straße 34 geparkten PKW. An diesem entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich in Fahrtrichtung Koblenzer Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise werden erbeten an die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261/1030.

