Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall - PKW prallte gegen einen Baum

Koblenz (ots)

Am Samstag gegen 08.48 Uhr befuhr ein 73-jähriger PKW-Fahrer aus Koblenz die L 52 vom Kreisverkehr des Gewerbegebietes Zaunheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Metternich. Hier kam er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall war der Fahrer in seinem PKW eingeklemmt. Er wurde durch die Berufsfeuerwehr Koblenz aus seinem PKW geborgen und durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt. Eine Untersuchung in einem Koblenzer Krankenhaus ergab, dass der Fahrer bei dem Unfall glücklicherweise keine Verletzungen erlitten hatte.

