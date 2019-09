Polizei Essen

POL-E: Essen: Zusammenstoß auf der Velberter Straße - Motorradfahrer verletzt sich schwer

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Am Montagabend (9. September) gegen 19.30 Uhr kam es auf der Velberter Straße an der Ein-/Ausfahrt eines Lebensmittelgeschäftes zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Audifahrerin (42) und einem 26 Jahre alten Motorradfahrer. Der Motorradfahrer fuhr auf der Velberter Straße aus Richtung Werden kommend. Zeitgleich fuhr die 42-jährige Audifahrerin aus der Einfahrt des Lebensmittelgeschäftes. Er bog verbotswidrig nach links auf die Velberter Straße in Richtung Werden ab. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Wie es genau zu dem Verkehrsunfall kam, ermittelt aktuell das Verkehrskommissariat. Der 26-Jährige verblieb mit schweren Verletzung stationär im Krankenhaus. Die Audifahrerin verletzte sich leicht, ihr 43-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde ein Teil der Velberter Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Fahrzeuge stellte die Polizei sicher. /JH

