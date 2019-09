Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter raubt Handtasche aus Auto - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Am Sonntag, 8. September gegen 10 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann eine 26-Jährige zu bestehlen. Der Tatverdächtige schlug zunächst die Scheibe eines geparkten Wagens am Grendtor/Eickelkamp ein. Er durchsuchte das Auto nach Beute, als die 26-jährige Fahrerin zu ihrem Dienstauto zurückkehrte. Sie lief auf den Mann zu, der eine Handtasche aus dem Auto nahm und mit dieser nach der jungen Frau schlug. Darauf flüchtete er in den Hünninghausenweg. Ein 55-jähriger Zeuge hörte die Hilferufe der Frau und sah sie einem Mann hinterherrennen. Er schnitt ihm den Weg ab und konnte ihn in einem Gebüsch im Durchgang zur Henglerstraße finden. Er forderte die Handtasche von dem Mann, der sie tatsächlich herausrückte. Dann floh er in Richtung Bochumer Landstraße. Der Tatverdächtige ist circa 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hat kurze, graue Haare und trug eine Jeansjacke und eine Jeanshose. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

