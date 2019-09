Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei jugendliche Fahrraddiebe festgenommen - 15-Jährige leisteten Widerstand und verletzten Polizisten

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Die Polizei hat am Freitag, 6. September, zwei 15-jährige Fahrraddiebe festgenommen. Gegen 11.20 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie zwei Jugendliche in der Grünen Mitte und am Berliner Platz versuchten, mehrere Fahrradschlösser mithilfe eines Bolzenschneiders zu knacken. Die alarmierte Polizei konnte die zwei Tatverdächtigen in der Gerlingstraße stellen. Sie versuchten jedoch zu fliehen und leisteten Widerstand bei der Festnahme. Einer trat einen Beamten, bevor dieser ihn festhalten und fesseln konnte. Der andere 15-Jährige versuchte ebenfalls wegzulaufen und hielt bei der Flucht ein Messer in der Hand. Auch er konnte aber nach wenigen Metern festgehalten und trotz erheblichen Widerstands festgenommen werden. Das Messer und der Bolzenschneider wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell