POL-E: Essen: Fotofahndung nach mutmaßlicher Diebin - Unbekannte hebt mit gestohlener EC-Karte Bargeld ab - Wer kennt die abgebildete Person?

Essen (ots)

45355 E-Borbeck: Mit einem Lichtbild aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen Diebin, die mit einer EC-Karte unrechtmäßig Bargeld abgehoben hat. Der Diebstahl der Geldbörse aus einer Einkaufstasche geschah am Montag, 15. Juli in der Borbecker Innenstadt. Die später bestohlene Essenerin (59) war zunächst beim Bäcker und zahlte dort mit Geld aus der Geldbörse. Sie verstaute die Börse in ihre Einkaufstasche und ging dann zu einem Drogeriemarkt. Beim Bezahlen bemerkte sie, dass das gesamte Portmonee nicht mehr in ihrer Tasche war. Die Polizei rät: Taschendiebe können überall zuschlagen. Beim Bezahlen an der Kasse oder beim Geldabheben versuchen die Täter bereits, ihre PIN zu erspähen. Versuchen Sie, ihre Geheimzahl verdeckt einzugeben. Tragen Sie Ihre Wertgegenstände eng am Körper, am besten in verschließbaren (Innen-)Taschen. Der Verlust einer Geldbörse kann auch im Nachgang kostspielig sein, da Versicherungen in der Regel den Verlust nicht ersetzen. Und: Notieren Sie niemals die vierstellige PIN-Codes von Debit- oder Kreditkarten sondern lernen Sie diese auswendig. (ChWi)

