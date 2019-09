Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach Brandstifter - Unbekannter soll auf einem U-Bahnsteig gezündelt haben - Wer kennt den abgebildeten Mann?

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Brandstifter, der am späten Abend des 28. Juli (nach 21:40 Uhr) zwei Brände auf dem U-Bahnsteig "Philharmonie" (Huyssenallee) gelegt haben soll. Der Unbekannte steckte einen Mülleimer, sowie auf dem Bahnsteig gelagerte Baumaterialien in Brand, danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Lokführer einer einfahrenden U-Bahn konnte eines der Feuer löschen, das andere erlosch von selbst. Der Täter wurde mit der Videoüberwachung gefilmt, nun sucht die Polizei nach ihm. Wer kennt den abgelichteten Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat KK11 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen./ SyC

