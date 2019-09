Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht mit Foto nach unbekanntem Mann

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Mit einem Lichtbild aus der Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann, der am 21. Februar mit der S-Bahn S6 vom Essener Hauptbahnhof in Richtung Düsseldorf gefahren ist. Der Mann soll sich gezielt zu einer 22-jährigen Frau gesetzt und dann mehrere Minuten durch seine Hose hindurch an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Direkt bei Erreichen der nächsten Haltestelle stieg die Frau aus Dülmen aus. Sie erstattete Anzeige. Dem Mann wird nun Erregung öffentlichen Ärgernisses vorgeworfen. Vor der Tat soll er bereits eine andere Frau (21) angesprochen haben. Ob noch weitere Frauen durch den Mann angesprochen und sexuell belästigt wurden, ist derzeit unbekannt. Mit der Veröffentlichung des Lichtbilds erhofft sich der Ermittler des KK 12 Hinweise zur Identität des Mannes. Rufnummer 0201/829-0. (ChWi)

