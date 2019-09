Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter nach Raubüberfall auf Kiosk gesucht

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Am Sonntag, 8. September gegen 19 Uhr, hat ein bislang nicht identifizierter Mann einen Kiosk an der Kölner Straße überfallen. Der Unbekannte betrat am Abend den Kiosk und schien sich zunächst nach Getränken umzusehen. Dann forderte er die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen und zog dabei offenbar eine Schusswaffe aus seinem Hosenbund. Die Mitarbeiterin öffnete die Kasse und der Tatverdächtige entwendete Bargeld. Mit seiner Beute rannte er aus dem Kiosk und flüchtete in Richtung Leipziger Straße. Nun sucht die Polizei den mutmaßlichen Räuber: Der Mann ist etwa 175 cm groß und hat eine als "normal" beschriebene Figur. Er wird zudem als Deutscher beschrieben. Auffällig seien seine Augenringe gewesen. Er trug einen roten Kapuzenpullover und Jeans. Nun sucht der zuständige Ermittler den Unbekannten. Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

