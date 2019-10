Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Folgenschwere Verkehrsunfälle mit Verletzten bei Metzingen und Pfullingen

Metzingen (RT): Folgenschwerer Verkehrsunfall auf B 28

Am Montagnachmittag hat sich im Berufsverkehr auf der B 28 ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Fünf Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Gegen 16.50 Uhr war ein 68 Jahre alter Lenker eines VW Sharan auf dem rechten der beiden Geradeausfahrstreifen der B 28 von Metzingen kommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Kurz vor Beginn des Reißverschlussverfahrens stockte der Verkehr teilweise bis zum Stillstand. Der 68-Jährige erkannte die Situation offenbar zu spät und krachte mit seinem Wagen mit großer Wucht ins Heck eines Renault Twingo. Dieser wurde noch heftig auf einen VW Passat aufgeschoben. Während der Sharan sowie der Passat auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kamen, wurde der Twingo auf die linke Spur abgewiesen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 69-jährige Beifahrerin im Twingo zogen sich schwere Verletzungen zu. Der gleichaltrige Fahrer des Kleinwagens sowie zwei weitere Insassinnen im Alter von acht und 50 Jahren verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt zirka 8.500 Euro. Darüber hinaus waren der Sharan und der Twingo derart stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Neben dem Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen und einem Notarzt ausgerückt war, war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dennoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (mr)

Pfullingen (RT): Stuhlsteige nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat am Montagnachmittag zur stundenlangen Vollsperrung der Stuhlsteige (L 382) geführt. Eine 24-Jährige fuhr gegen 15.50 Uhr mit ihrem 1er BMW in Richtung Sonnenbühl. In einer Rechtskurve geriet die junge Frau mit ihrem Pkw auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem Sattelzug, der von einem 55 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der BMW wieder nach rechts abgewiesen und kam auf dem abfallenden Grünstreifen zum Stillstand. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Auch der Lkw konnte seine Fahrt nicht selbstständig fortsetzen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Bis zum Abtransport der beiden Fahrzeuge und zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzten Fahrbahn musste die L 382 bis zirka 20 Uhr voll gesperrt werden. (mr)

