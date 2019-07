Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einem Einfamilienhaus +++ Nachtrag

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 24. Juli 2019, 13:45 Uhr, der Brand eines Hochhauses in der Syker Straße gemeldet.

Die Feuerwehr Delmenhorst und die Polizei eilten mit einem Großaufgebot in Richtung des gemeldeten Einsatzortes. Dort konnte festgestellt werden, dass nicht das Hochhaus mit 90 gemeldeten Bewohnern, sondern der Dachstuhl eines Einfamilienhauses brannte.

Von den fünf gemeldeten Bewohnern befanden sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der ersten Rettungskräfte vier bereits vor dem Haus. Dabei handelte es sich um die 45-jährige Mutter mit ihren beiden Töchtern im Alter von zehn und 13 und dem 16-jährigen Sohn. Der 48-jährige Vater war zunächst nicht vor Ort, traf während der Löscharbeiten aber zu Hause ein. Die 13-Jährige musste durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gefahren.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Zudem konnten noch drei Hunde aus dem Wohnhaus gerettet werden. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst war mit rund 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, darunter ein Drehleiterwagen. Zudem waren zwei Rettungswagen eingesetzt. Für die Löscharbeiten wurde die Syker Straße zwischen Bremer Straße und Anton-Günther-Straße gesperrt.

Am betroffenen Einfamilienhaus, das nicht mehr bewohnbar ist, ist erheblicher Sachschaden entstanden. Mitarbeiter der Stadt Delmenhorst waren vor Ort und haben der Familie die Unterbringung in einer Notunterkunft angeboten. Das Angebot musste nicht in Anspruch genommen werden, vielmehr wird eine Unterbringung durch Bekannte ermöglicht.

Das Einfamilienhaus als Brandort wurde beschlagnahmt. Angaben zu einer möglichen Brandursache können noch nicht gemacht werden.

+++ NACHTRAG +++

Die Sperrung der Syker Straße zwischen Bremer Straße und Anton-Günther-Straße konnte gegen 15:20 Uhr aufgehoben werden.

