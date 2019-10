Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungseinbrüche, Pkw aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Brände; Wohnhaus evakuiert

Reutlingen (ots)

Einbruch am helllichten Tag

Am helllichten Tag ist in ein Wohnhaus in Sondelfingen eingebrochen worden. Am Dienstag gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 8.30 Uhr bis 13 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere des Hauses am Ortsrand des Stadtteils. In mehreren Räumen durchwühlte er die Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Der Einbrecher erbeutete Schmuck und ein Silberbesteck in bislang unbekanntem Wert. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Pkw aufgebrochen

Ein in der Ammerstraße in Altenburg geparkter Hyundai i20 ist in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, zum Ziel eines Kriminellen geworden. Der noch unbekannte Täter öffnete die Fahrertür gewaltsam und schaute in sämtlichen Innenfächern nach Wertgegenständen. Dabei entdeckte und entwendete er eine Geldbörse, in der sich neben einer geringen Menge Bargeld auch diverse Ausweisdokumente und Bankkarten befanden. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Fußgänger von Pkw erfasst

Noch unklar ist der genaue Ablauf eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend zwei Fußgänger schwer verletzt worden sind. Eine 64 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta war kurz vor 18 Uhr auf der Kühsteiggasse in Richtung Hülben unterwegs. Im Bereich der Einmündung der Friedenstraße war die Kühsteiggasse aufgrund von am linken Straßenrand geparkter Fahrzeuge verengt. Aus noch unbekannter Ursache kam es dort offenbar zur Kollision des Ford mit den beiden Fußgängern, bei denen es sich um eine 66-jährige Frau und einen 60 Jahre alten Mann handelt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde dabei eine Person auf die Motorhaube aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Der 60-Jährige kam auf der Straße zum Liegen, die Frau auf dem rechtsseitigen Gehweg. Beide Fußgänger zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Ford, an dem ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständigter hinzugezogen. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Verdacht der Brandstiftung

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Bad Urach nach dem Brand im Heulager eines Ziegenstalls unterhalb des Caverbühls. Am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, alarmierte eine Spaziergängerin die Einsatzkräfte und einen Zutrittsberechtigten, nachdem sie aufsteigenden Rauch aus dem Stall bemerkt hatte. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften zum Brandort eilte, konnte den Brand schnell löschen, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Bei der Untersuchung des Brandortes ergab sich der Verdacht, dass der Brand möglicherweise vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Bad Urach (RT): Hinter geparktem Fahrzeug auf Fahrbahn getreten

Ein 25-jähriger Fußgänger ist am Dienstagnachmittag hinter einem geparkten Fahrzeug hervor auf die Stuttgarter Straße getreten und von einem Pkw erfasst worden. Gegen 17.45 Uhr fuhr eine 76-jährige VW Golf-Lenkerin stadtauswärts in Richtung B 28. Kurz nach der Eimündung der Braikestraße wollte der dunkel gekleidete Mann offenbar unvermittelt die Straße überqueren. Hierbei wurde er vom Golf auf die Motorhaube aufgeladen, stieß gegen die Frontscheibe des Wagens und fiel zurück auf den Asphalt. Der nach dem Unfall ansprechbare 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Sachschaden am Golf beträgt etwa 3.000 Euro. (mr)

Bad Urach (RT): Wohnhaus nach Gasgeruch evakuiert

Ein Wohnhaus in der Seubertstraße musste am Dienstag für mehrere Stunden evakuiert werden, nachdem ein Bewohner Gasgeruch festgestellt hatte. Der Mann bemerkte im Laufe des Nachmittags Gasgeruch im Gebäude und verständigte gegen 17 Uhr die Feuerwehr. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsfahrzeugen und Polizei vor Ort aus. Durch die Feuerwehr wurde die Gasversorgung in dem Haus abgestellt, die Stadtwerke verständigt und das Haus belüftet. 17 Bewohner des Gebäudes mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden im Gemeindehaus untergebracht und vom Rettungsdienst versorgt. Weiterhin sperrten Feuerwehr und Polizei den Gefahrenbereich weiträumig ab. Eine Ursache des Gasaustritts konnte bislang nicht festgestellt werden. Nachdem gegen 21 Uhr keine Gaswerte mehr gemessen werden konnten, durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. (ms)

Metzingen (RT): Mustang contra Leitplanken

Auf schätzungsweise 25.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall an einem Ford Mustang entstanden ist. Kurz nach 19.30 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit dem PS-starken Wagen die B 28 von Metzingen herkommend in Richtung Reutlingen. An der Auffahrt zur B 312 wechselte er von der Beschleunigungsspur auf den linken Fahrstreifen, um mehrere vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Dabei gab der Fahrer offenbar zu viel Gas, sodass das Heck des Mustang auf der feuchten Fahrbahn ausbrach und der Pkw ins Schleudern geriet. Der Wagen schlug in der Folge in die rechtsseitigen Leitplanken ein und wurde dabei erheblich beschädigt. Er war anschließend nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. (mr)

Filderstadt (ES): Mülltonnen in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Drei Mülltonnen sind am Dienstagabend auf zwei Schulgeländen in Bernhausen von vermutlich ein und demselben Täter in Brand gesetzt worden. Kurz nach 18 Uhr brannte zunächst eine Mülltonne auf dem Schulhof der Fleinsbachschule. Etwa eine Stunde später wurden zwei Mülltonnen auf dem Schulhof des sich in der Nähe befindlichen Elisabeth-Selbert-Gymnasiums durch die Flammen vollständig zerstört. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Sie war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in den beiden Fällen ausgerückt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/70913 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Ostfildern (ES): Person zwischen zwei Transportern eingeklemmt

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag auf einem Firmengelände in Scharnhausen zwischen zwei Transportern eingeklemmt und verletzt worden. Ein 28-Jähriger fuhr kurz vor 16 Uhr mit seinem Fiat Ducato rückwärts von der Elly-Beinhorn-Straße vor ein Hallentor der Firma. Zu diesem Zeitpunkt parkte dort bereits ein Transporter desselben Typs. Dessen Fahrer befand sich am hinteren linken Eck seines Fahrzeugs, um die Ladeplane zu verschließen. Der 59-Jährige wurde zwischen den beiden Transporter eingeklemmt. Durch Schreie und Winken konnte er den Unfallverursacher auf seine missliche Lage aufmerksam machen. Dieser setzte seinen Fiat daraufhin ein Stück nach vorne und befreite den Eingeklemmten. Er musste mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Unterensingen (ES): Über Balkon in Wohnung eingedrungen

Eine lediglich angelehnte Balkontür hat sich am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, ein Einbrecher in Unterensingen zunutze gemacht. Der Unbekannte kletterte auf der Rückseite eines Wohngebäudes in der Steinbruchstraße auf den Balkon und gelangte über die Tür ins Innere. In der dortigen Wohnung durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen und stieß dabei auf einen größeren Bargeldbetrag, den er einsteckte. Ob der Täter noch weitere Beute machte, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Notzingen (ES): Bei versuchtem Einbruch gestört (Zeugenaufruf)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rauberweg am Dienstagmorgen fahndet der Polizeiposten Wernau nach zwei noch unbekannten Männern und bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise. Gegen 8.40 Uhr klingelte einer der Täter zunächst mehrmals an der Tür des Gebäudes, worauf die 61-jährige Bewohnerin die Tür jedoch nicht öffnete. Wenige Minuten später bemerkte die Frau, dass ein weiterer Mann gerade versuchte, mit Hilfe eines Brecheisens die Terrassentür aufzuhebeln. Die 61-Jährige klopfte gegen die Scheibe und schrie den Einbrecher lauthals an. Dieser flüchtete anschließend durch den Garten in unbekannte Richtung. Der Gesuchte, der an der Tür geklingelt hatte, ist von kräftiger Statur und hat einen Bauchansatz. Er hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen dunklen Dreitagebart. Sein Komplize an der Terrassentür ist zirka 40 Jahre alt und ungefähr 175 cm groß. Auch er ist von kräftiger, untersetzter Statur mit breiten Schultern und einem runden Gesicht. Er hatte einen grau-schattierten, lückenhaften Dreitagebart und trug eine graue Brille sowie eine graue Baskenmütze. Des Weiteren war der Mann mit einem blaugrauen Blouson und einer blauen Hose bekleidet. Zeugen, denen im Wohngebiet um den Rauberweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder weiter Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153/9724-0 zu melden. (mr)

Köngen (ES): Sattelzugmaschinen in Brand geraten

Noch unklar ist Ursache des Brandes von fünf Sattelzugmaschinen am frühen Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Firma in der Wertstraße. Gegen 0.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem Anwohner Flammen und aufsteigenden Rauch bemerkt hatten. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen schnell löschen. Dennoch war nicht mehr zu verhindern, dass die Zugmaschinen nahezu vollständig ausbrannten. Zudem wurde ein in der Nähe geparkter Mercedes durch die enorme Hitzeeinwirkung beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden an den teils gebrauchten Fahrzeugen wird auf mehrere hunderttausend Euro beziffert. Kriminaltechniker haben die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blumhardtstraße im Stadtteil Stetten ist ein Unbekannter am Dienstag eingebrochen. Zwischen 6.10 Uhr und 18.15 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung. Dort durchsuchte er die Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Radler übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 32-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung Neuffener Straße / Sudetenstraße ereignet hat. Ein 19-Jähriger war mit seinem VW Golf gegen 18 Uhr auf der Sudetenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung bei Grün nach links in die Neuffener Straße einbiegen. Dabei übersah er den Radler, der die Neuffener Straße ebenfalls bei Grün von der Sudetenstraße in Richtung Schulze-Delitzsch-Straße überquerte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.600 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer übersehen

Glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagvormittag erlitten. Eine 23 Jahre alte Frau war um 10.50 Uhr mit ihrem Opel Corsa von der Konrad-Adenauer-Straße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Derendinger Straße abgebogen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, 19-jährigen Biker, der mit seiner KTM in Richtung Raichbergstraße unterwegs war. Der Verletzte benötigte keinen Rettungsdienst. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Personen haben bei einem Auffahrunfall auf der B 27 am Dienstagabend leichte Verletzungen erlitten. Ein 27-Jähriger befuhr mit einem Transporter Nissan Primastar die Bundesstraße in Richtung Tübingen. Am Ortsbeginn von Ofterdingen bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender, 17-Jähriger mit einem VW Golf verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Die Kollision war so heftig, dass sich der Jugendliche und sein 51-jähriger Beifahrer leicht verletzten und an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

