Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg- Motorradfahrer fährt auf Auto auf

Neuenbürg (ots)

Am Sonntag hat ein Motorradfahrer einen Verkehrsunfall verursacht. Der 35-Jährige war gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 294 von Höfen in Fahrtrichtung Neuenbürg unterwegs, als er beim Linksabbiegen in Richtung Eyachbrücke zu spät bemerkte, dass der Porschefahrer vor ihm stark abbremste. Der Zweiradlenker fuhr auf. Dabei wurde die Beifahrerin im Auto leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

