Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Flasche auf Kopf geschlagen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen im Bereich Spittelstraße unterwegs waren. Hier kam es gegen 5.30 Uhr in Höhe eines Imbiss-Lokals zu einer Körperverletzung. Nach dem Täter wird gesucht.

Nach Angaben des 24 Jahre alten Opfers, hatte er eine Disco in der Martin-Luther-Straße verlassen und war zu Fuß zu dem Imbiss in der Spittelstraße gelaufen. Dort angekommen, traf er vor dem Eingang auf einen ihm unbekannten Mann. Dieser habe ihm unvermittelt mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der 24-Jährige erlitte eine Platzwunde oberhalb der Augenbraue. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Beschreibung des Täters konnte der Mann nicht abgeben. Er stand selbst stark unter Alkoholeinfluss. Laut Schnelltest hatte er 1,98 Promille.

Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. | cri

