Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Interessante Beute-Auswahl

Kaiserslautern (ots)

Es ist schon manchmal erstaunlich, für welche Gegenstände sich Diebe interessieren. In der Schützenstraße waren es am Wochenende ein Aschenbecher und ein Zigarettenanzünder. Beides wurde aus einem Auto gestohlen, das über Nacht in Höhe des Hauses Nummer 107 abgestellt war.

Nach Angaben des Fahrzeug-Nutzers hatte er den Fiat 160 am Samstagabend gegen 22 Uhr abgestellt und verschlossen. Als er am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr wieder zu dem Pkw kam, sei die Beifahrertür geöffnet gewesen. Aus der Mittelkonsole fehlten Aschenbecher und Zigarettenanzünder. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell