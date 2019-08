POL-KA: (KA) Sulzfeld - Einbruch in Wohnhaus

Polizeipräsidium Karlsruhe

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag, zwischen 07:00 und 11:00 Uhr, in ein in der Hauptstraße befindliches Wohnhaus in Sulzfeld ein. Der Einstieg gelang den Einbrechern über ein im Erdgeschoss befindliches Fenster. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Räume durchsucht. Vermutlich über ein Kellerfenster gelang den Dieben die Flucht. Entwendet wurde ein geringer Betrag Bargeld sowie eine EC-Karte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07252/50460, mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

