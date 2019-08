Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall im Kreuzungsbereich

Zeugenaufruf

Karlsruhe (ots)

Am Samstagabend gegen 22.35 Uhr, kam es an der Kreuzung Durlacher Allee / Ostring zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit zwei leichtverletzten Personen. Ein Fahrzeug fuhr auf der Durlacher Allee stadteinwärts, das zweite befuhr den Ostring in Richtung Rintheim. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Polizei sucht deshalb Zeugen zu dem Unfall, insbesondere zu den Ampelstellungen. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Karlsruhe unter Tel. 0721-944840

