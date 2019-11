Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz im Kindergarten

Am Montag, 18.11.19, gegen 11.30 Uhr, wurde aus dem Kindergarten in der Danziger Straße eine Rauchentwicklung gemeldet. Der Kindergarten war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei geräumt worden. Als Ursache wurde das Entweichen von Wasserdampf aus einem Boiler identifiziert. Zu Personen- oder Sachschaden kam es glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr war mit etwa 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt, vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit Notarzt am Einsatzort.

